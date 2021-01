Videos: Terremoto en San Juan. Ruta 40 rota y se sintió fuerte en varias provincias incluso en Rosario

El temblor, de una magnitud de 6.4 en la escala Richter, se registró poco antes de la medianoche. Muchos volcaron sus experiencias en las redes sociales.

Un sismo de magnitud 6.4 sacudió la provincia de San Juan y se sintió en numerosas provincias del país, incluyendo a Santa Fe y la ciudad de Rosario.

El sismo, cuya magnitud preliminar fue confirmada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), es uno de los más potentes de los últimos años, solamente superado en la últimas dos décadas por los terremotos de Santiago del Estero de 2011 (de una magnitud de 7.0), el de las islas Sándwich de 2013 (6.6) y los de Ushuaia de 2010 y San Juan de 2016 (ambos de magnitud 6.5).

El sismo de la noche del lunes se produjo a las 23.46, a 57 kilómetros al sudoeste de la capital sanjuanina, a una profundidad de 8 kilómetros.

Numerosos usuarios de redes sociales de las provincias de Santa Fe y Buenos Aires (así como de otras zonas del país) afirmaron que sintieron vibraciones a la hora en que se reportaba el movimiento telúrico.

Horas después de ese movimiento, hubo otros dos movimientos, una replica de 4,4 grados a 93 kilómetros al este de San Juan a las 0:03 y otra de 5,1 a las 0:37 a 42 kilómetros al sudoeste de la capital sanjuanina y a 44 km al noroeste de Villa Media Agua. En esa provincia, el sismo de 6,4 se sintió con fuerza y algunos habitantes aseguraron por las redes sociales que la tierra tembló durante casi un minuto.

El cimbronazo generó olas en las piletas de natación de varias viviendas, hizo pendular lámparas y puso en alerta a las mascotas, de acuerdo a los reportes de sanjuaninos, mendocinos y pobladores de Córdoba y San Luis.

AGORA | Terremoto foi sentido com força no Centro da Argentina (video). No Chile, abalo foi sentido em Santiago. Na Argentina, em La Plata, Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Rosario e Mendoza. No Rio Grande do Sul, em Santa Maria. pic.twitter.com/xgMfx2FuXq

— MetSul.com (@metsul) January 19, 2021