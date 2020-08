Video: El futuro está aquí: la realidad virtual, de carne y hueso

¿Es posible que nosotros mismos formemos parte de mundos virtuales de civilizaciones más avanzadas?

Es uno de los dilemas existenciales que plantea la realidad virtual a medida que va perfeccionándose. Ya hay dobles idénticos de personas reales en ella y sus usos van mucho más allá de los videojuegos: desde el entrenamiento de cosmonautas a la formación de cirujanos. ¿Llegará un momento en el que la realidad virtual llegue a competir con la vida real?

Algunos científicos sugieren que dentro de unos 30 años, parte de la humanidad se sumergirá en el mundo virtual y no todos querrán volver de él. En la actualidad, esa tecnología ya es implementada en distintos ámbitos, como por ejemplo, en la celebración de un matrimonio real o servicios religiosos en una iglesia virtual.

Una inmobiliaria estadounidense incluso ha trasladado sus oficinas a una isla digital, donde sus 8.000 empleados tienen su respectivo avatar y por medio de ellos celebran reuniones y cierran acuerdos. Lo curioso es que sus directivos jamás han visto a la mayoría de los empleados en la vida real.

La realidad virtual va más allá de los videojuegos, permitiendo a sus usuarios sumergirse en otro mundo. En 2016, el director de cine estadounidense Derek Westerman ingresó en los registros del ‘Libro Guinness de los récords’ al permanecer 25 horas en un mundo virtual. Derek reconoce que las primeras 2 horas de su hazaña fueron interesantes, unas horas más tarde empezó a aburrirse y a sentirse como si perdiera conexión con la realidad, para finalmente sufrir mareos y murmurar incoherencias.

¿Es la humanidad parte de una simulación digital?

Las siguientes 24 horas trató de reponerse, descansar y volver a su entorno cotidiano, porque ya le parecía extraño. “Para mí no era como si estuviera regresando a casa, más bien era como una realidad alternativa. Las dos me parecían bien. Creo que en el futuro la gente se acostumbrará a espacios virtuales, se van a sentir allí como en casa y no como si fuera una copia de la realidad”, relató Westerman.

Algunos pensadores modernos sugieren que la humanidad podría estar viviendo en una gigantesca simulación digital, y esa hipótesis es corroborada por científicos como Rich Terrell, físico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. “Muy pronto podremos simular videojuegos donde habrá entidades conscientes experimentando esos videojuegos, seremos los controladores de ese universo, así que uno se hace la pregunta: ¿hay niveles más altos por encima de nosotros para los que somos su simulación?”, planteó.

