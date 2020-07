Video con Pablo Reguera: Queremos un Protocolo para las Aceiteras con casos de COVID

El Miércoles 29 y Jueves 30 de Julio se realizaron varias videoconferencias entre el SOEA, el Centro de Higiene y Seguridad de la CGT San Lorenzo y las empresas con casos confirmados de COVID-19

Asimismo, el Ministerio de Trabajo escuchó el pedido del Sindicato Aceitero y coordinó inspecciones junto al Ministerio de Salud de la provincia.

Una comitiva de inspectores y profesionales recorrieron los diversos sectores en las plantas de COFCO, BUNGE y RENOPACK, las primeras en comunicar casos positivos.

VIDEO: En esta breve entrevista el Secretario General del SOEA comparte detalles de los sucesivos encuentros virtuales. Se realizó en un descanso después de los encuentros con Cofco y Bunge y antes de la conexión con Renopack.

COFCO: Reguera explicó que “Va a dejar en aislamiento a los 25 compañeros que ya fueron hisopados y también a otros 70 trabajadores. Serán más de 90 los compañeros que pasarán los 14 días de aislamiento preventivo en sus domicilios”.

“Delegados y Comité Mixto harán una evaluación más fina de la operativa de la planta para armar un esquema de cómo y en qué sectores empezar a trabajar con la menor cantidad posible de personas”

BUNGE: Reguera confirmó que “Hay un sólo positivo. El análisis a los otros 11 compañeros en aislamiento dió negativo. Quedamos de acuerdo con la empresa en que todo el personal al que se hizo hisopado o se aisló, por precaución pasarán 14 días antes de volver a sus puestos”.

Sobre la continuidad de tareas en COFCO timbúes anunció: “Mañana se van a juntar los Delegados con el Comité Mixto de Seguridad e Higiene para ver cómo empieza a funcionar la empresa con la menor cantidad de personas posibles (mientras siga alta la posibilidad de contagios)”.

“Estamos aplicando todo el protocolo” aseguró el Secretario General. “Estamos exigiendo a las empresas que hagamos juntos un protocolo de cómo actuar cuando aparezcan en las empresas más casos de infectados. A la provincia le estamos pidiendo que se siente con nosotros porque queremos un protocolo para las aceiteras y saber cómo actuar”

Reguera también reconoció a Bunge por no descontar los días a los trabajadores que decidieron no ingresar el sábado a las 5 de la mañana a pocas horas de conocerse el caso positivo “La empresa entendió que se hizo un aislamiento preventivo. Creo que tanto ellos como nosotros es la primera vez que nos pasa y pudimos cometer errores de ambos lados, pero quedó claro que no va a descontar nada”.

Sobre la buena noticia en VICENTIN comentó que “En el tema de la deuda nos vino muy bien que la empresa en su momento reconoció la deuda ante el ministerio de Trabajo y ahora comienza a pagar. Las categorías menores en dos cuotas y las superiores en tres veces”.