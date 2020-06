Vicentin: Graciana Peñafort afirma que el fallo del juez Lorenzini no tiene fundamentos

La abogada dijo que el decreto presentado por Alberto Fernández es válido pero que el juez llama a no cumplirlo. Cuáles son los pasos a seguir.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, analizó el fallo que frena la intervención a Vincentin: “El fallo que anula la intervención de Vicentín no tiene fundamentos, es arbitrario”.“El fallo no cita ninguna norma porque lo existe una norma para hacer lo que hizo el juez”, consideró.

En diálogo con El Destape Radio, Peñafort explicó que el juez Lorenzini “dijo que no podía declarar la inconstitucionalidad del decreto pero luego hace un absurdo jurídico” y que “si no declara inconstitucional el decreto de Alberto Fernández es un decreto válido pero el juez llama a no cumplirlo”.

“El juez Lorenzini hace de cuenta que es presidente”, afirmó la abogada y agregó: “Dice que los interventores ya no lo son sino que son veedores”. “El juez Lorenzini puede declarar inconstitucional un decreto pero no modificarlo, eso es ilegal: ordena desobedecer un decreto al que dice que no puede declarar inconstitucional”, expresó.

Peñafort enseñó qué debe suceder a partir de la decisión de Lorenzini: “Lo primero que debería pasar es que el Estado apele la medida del juez Lorenzini. Correspondería apelar y dar la pelea judicial”. “El precedente judicial de inventar el derecho no puede pasar”, exclamó la abogada y dijo que no conoce ningún concurso de acreedores que haya funcionado con los niveles de endeudamiento que tiene Vicentín.

En este sentido, contó que “el concurso de acreedores se creó para que la empresa pueda pagar, pero ni Correo Argentino ni Vicentin quieren pagar”. “Vicentín no les hizo ninguna propuesta a los acreedores, no muestra que quiera pagar”, afirmó Peñafort y dijo que “la primera condición que puso el CEO de Vicentín, Nardelli, era que no le hicieran demandas. Y el presidente le dijo que no”.

