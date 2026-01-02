El 4º Festival Internacional Uspallata “Pedido por la Paz Mundial y la No-Violencia” se realizará el 3 y 4 de enero, desde las 20:00, en el Polideportivo y Centro Cultural de Uspallata.



El encuentro promueve la paz y la no violencia a través del arte y una ceremonia central: la quema de “Pedidos por la Paz Mundial”, donde el público puede sumar su mensaje.

La propuesta incluye música, poesía, danzas, artes visuales y talleres de bienestar, con participación de artistas locales, nacionales e internacionales, con invitados de distintas provincias argentinas y también de Chile, Brasil y Europa. Todo el festival se articula como un espacio de encuentro comunitario inspirado en valores de armonía y convivencia.

El evento es auto-gestivo, vinculado al espíritu del Encuentro de Mensajeros de Silo en Punta de Vacas, y busca generar impacto cultural, turístico y social, incluyendo participación juvenil y movimiento comercial local. Cuenta con apoyo municipal y es libre y gratuito, con aporte voluntario del público.

Entre sus objetivos proponen:

• Realizar un evento socio-cultural que incremente la paz, no violencia y el bienestar de las personas que asisten al mismo. Asi como también el eco que esto repercute en todos los demás.

• Teniendo en cuenta la gran afluencia turística propia de la época, brindar nuevos espacios para dar a conocer nuestra cultura y así difundir las producciones locales a los que visiten nuestra provincia.

• Generar un espacio de encuentro para los jóvenes mendocinos en el marco de este sano propósito socio-cultural y de esta forma forjar también una conciencia de no violencia en los mismos.

• Favorecer al incremento de las ventas de los comercios aledaños al lugar del evento que se verán beneficiados dada la afluencia de público que asista al mismo.

La idea central del proyecto es poder llevar a cabo un evento con múltiples perfiles culturales nucleados en un espacio al aire libre en donde podrán disfrutar de la presentación de diversos artistas provinciales, nacionales, e internacionales.Aprovechando la afluencia de artistas y publico relacionado con estos perfiles que asisten al encuentro Internacional de Mensajeros de Silo llevado a cabo en Punta de Vacas el primer fin de semana de enero.

De esta manera también contribuyen con el eje del proyecto que es generar espacios de paz y no violencia, donde el arte inspirado sea una herramienta para inspirar a otros y transformar el interior para transformar así la sociedad en la que habitamos.Desde la organización indicaron a Diario Luján que «la intención es realizar este festival para generar un acercamiento de los diversos estratos sociales con un fin altruista, homogeneizar la cultura y llevarla al alcance de todos».En cada presentación ofrecen diversidad artística al público, dado que participan artistas de diferentes partes del país como Rosario, Córdoba, Buenos Aires y más.Mientras que también llegan de otros países latinoamericanos como Chile y Brasil, además de Europa; cada uno con su estilo dentro del hilo conductor del festival que es el arte inspirado por la paz.Organización auto-gestida por los artistas de las Comunidades del Mensaje de SILO, en el marco del Encuentro Internacional de Mensajeros Punta de Vacas 2026, con la colaboración del municipio de Las Heras.

Fechas: Sábado 03 y Domingo 04 de Enero 2026

Hora: A partir de las 20:00 h

Lugar: Polideportivo de Uspallata.

Actividades: Música, poesía, artes plásticas, artes visuales, talleres de bienestar y ceremonia central: quema de «Pedidos por la Paz Mundial»

Evento libre y gratuito valor de la entrada a criterio del espectador.

Para más información visita el sitio web: www.fppm.lat y red social de Instagram: @festivalpedidoporlapazmundial

Fuente: PRESSENZA.COM