La provincia de Santa Fe cerró 2025 con casi 1.100.000 turistas, según datos del Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo provincial. El informe señala un movimiento económico estimado en 530.000 millones de pesos, impulsado en gran parte por la realización de 1.374 eventos y fiestas populares a lo largo del año.

De acuerdo con el relevamiento, se contabilizaron 1.086.866 turistas pernoctantes y alrededor de 6,5 millones de personas que participaron en actividades recreativas, culturales, deportivas y festivas. Noviembre fue el mes de mayor impacto económico, con más de 136.000 turistas alojados y una agenda concentrada de eventos, que habría generado cerca de 93.500 millones de pesos en distintos rubros, como alojamiento, gastronomía, servicios turísticos y transporte.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo destacaron la diversidad de propuestas turísticas de la provincia, que incluyen actividades vinculadas al deporte, la cultura, el turismo rural y religioso.

Los eventos masivos tuvieron un rol central en la actividad: los 20 principales encuentros reunieron a casi 2,8 millones de asistentes y concentraron una parte significativa del impacto económico estimado. Entre ellos se destacaron la Fiesta Nacional de las Colectividades en Rosario, Agroactiva en Armstrong y celebraciones y competencias deportivas de alcance nacional.

Si bien los datos oficiales muestran una recuperación y crecimiento del turismo respecto de los años posteriores a la pandemia, especialistas del sector señalan que el análisis del impacto económico debe leerse en el contexto de la inflación, dado que las cifras están expresadas en valores nominales. En ese marco, el desempeño de 2025 deja un balance positivo en términos de afluencia y actividad, con desafíos pendientes en materia de sostenibilidad y medición del impacto real en el empleo y las economías locales. ​ ROSARIOPLUS