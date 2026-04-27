Los docentes nucleados en la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) llevan adelante desde este lunes un paro de actividades que se extenderá toda la semana, hasta el sábado 2 de mayo, en el marco de un plan de lucha que se replica en universidades de todo el país.

Desde el gremio señalaron que la medida responde a un reclamo salarial y presupuestario que, aseguran, se profundizó en los últimos meses. “Los docentes de todo el país protagonizamos un plan de lucha contundente, con importantes niveles de participación, compromiso y unidad”, indicaron en un comunicado, en el que remarcaron además el acompañamiento de la comunidad educativa y de amplios sectores sociales.

Según Coad, las acciones gremiales lograron frenar intentos del Gobierno nacional de modificar la Ley de Financiamiento Universitario a comienzos de año. En ese sentido, sostuvieron que los incrementos salariales otorgados hasta el momento –2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo– resultan “absolutamente insuficientes”, aunque los vincularon con la presión ejercida por el sector docente.

A nivel local, el sindicato destacó la alta participación en las actividades realizadas en Rosario, entre ellas la “Carpa por la Universidad y la Soberanía”, que durante una semana reunió clases públicas, encuentros abiertos y propuestas culturales. La iniciativa culminó con un “ruidazo” y un abrazo simbólico a dependencias de la UNR.

En cuanto a la situación salarial, el gremio calificó de “brutal” la pérdida del poder adquisitivo y estimó que, para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023, los docentes deberían percibir un aumento del 52,34%, considerando una proyección inflacionaria para abril.

Asimismo, el sindicato docente difundió ejemplos del impacto que tendría la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Según detallaron, un docente de nivel medio con 15 horas cátedra y siete años de antigüedad pasaría de percibir $651.255 a $959.299, mientras que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva alcanzaría un salario de $1.770.694 frente a los actuales $1.202.100.

Para facilitar el acceso a esta información, el gremio habilitó una calculadora salarial que permite a cada docente estimar sus ingresos bajo el esquema previsto por la ley.

“Si persistimos en la lucha, es posible obligar al Gobierno a cumplir la ley”, afirmaron desde la organización, y concluyeron que los avances obtenidos hasta ahora constituyen “un punto de partida para profundizar las acciones colectivas”. ​ ROSARIOPLUS