En 1991, una sequía excepcional en el Reino Unido hizo que, de repente, aparecieran desde el aire extraños patrones en campos de cultivo que hasta entonces parecían completamente normales. Los arqueólogos descubrieron que eran las huellas de asentamientos y estructuras enterradas durante siglos, reveladas únicamente porque las plantas crecían de forma distinta sobre lo que había bajo tierra.

Un campo cualquiera que no lo era tanto. Desde la carretera, los campos de cultivo de Bohemia, República Checa, parecen completamente normales. Durante décadas se asumió que la agricultura intensiva había borrado cualquier rastro del pasado.

Sin embargo, bajo esa superficie aparentemente uniforme se escondía una realidad mucho más compleja. Lo que parecía tierra sin historia ha resultado ser un mapa arqueológico intacto a escala masiva.

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El hallazgo: túmulos de 5.000 años bajo el arado. Ahora, el uso de tecnologías avanzadas ha permitido descubrir decenas de túmulos funerarios neolíticos, algunos con 5.000 años de antigüedad. Estas estructuras, conocidas como long barrows, fueron algunos de los primeros monumentos funerarios de gran escala en Europa central.

No solo eso. Lo más llamativo es que no son visibles a simple vista y han permanecido ocultos durante siglos bajo campos cultivados. Su identificación reciente cambia la percepción de estos paisajes, que pasan de ser espacios agrícolas a auténticos yacimientos históricos.

Ver sin excavar: la tecnología que lo ha hecho posible. Contaban los investigadores del Instituto de Arqueología de la Universidad de Breslavia que el descubrimiento no se ha producido mediante excavaciones tradicionales, sino gracias a la combinación de varias técnicas de detección remota.

Fotografías aéreas, análisis del crecimiento de cultivos, magnetometría y escaneo láser han permitido detectar patrones invisibles desde el suelo. Cada método aporta una capa distinta de información, revelando desde cambios mínimos en la topografía hasta estructuras enterradas. Juntas, estas herramientas han reconstruido un paisaje prehistórico completo sin necesidad de remover la tierra.

Un paisaje organizado entre vivos y muertos. Más allá de los túmulos, los investigadores han identificado miles de estructuras asociadas, incluidas zonas de asentamiento. Los datos muestran una separación clara entre los espacios habitados y los funerarios.

Al parecer, las comunidades neolíticas situaban deliberadamente sus cementerios en los márgenes, a cientos de metros de distancia de sus viviendas. Esta organización revela una concepción del territorio donde la vida cotidiana y la muerte ocupaban espacios diferenciados.

Rituales que se repiten durante siglos. Plus: los túmulos no eran lugares aislados ni de uso puntual. La evidencia sugiere que estas zonas fueron reutilizadas durante generaciones como puntos rituales. Las comunidades volvían a ellos una y otra vez, manteniendo así su significado a lo largo del tiempo. Dicho de otra forma, esto convierte a estos monumentos en núcleos simbólicos dentro del paisaje, más que simples enterramientos.

Miles de huellas bajo un mismo campo. El estudio ha identificado cerca de 3.000 elementos arqueológicos en un área relativamente limitada, lo que indica una densidad de actividad prehistórica mucho mayor de lo que se pensaba. No se trata, por tanto, de hallazgos aislados, sino más bien de un sistema completo que incluye viviendas, estructuras y espacios rituales. De esta forma, el paisaje agrícola actual oculta una red compleja de ocupación humana.

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De hallazgo puntual a nueva forma de mirar. Más allá del descubrimiento en sí, posiblemente lo más lo relevante sea lo que implica para la arqueología y la ciencia, porque incluso en terrenos explotados durante siglos, el pasado sigue siendo legible si se emplean las herramientas adecuadas.

De hecho, el enfoque permite reconstruir no solo objetos o tumbas, sino la organización completa de antiguas sociedades, sugiriendo por el camino que muchos otros paisajes aparentemente “vacíos” podrían estar también ocultando historias similares.

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Unos arqueólogos han dado con algo insólito mientras inspeccionaban tierras de cultivo: túmulos funerarios de hace 5.000 años

Xataka

por

Miguel Jorge

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Fuente: XATAKA.com