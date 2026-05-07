​[[{«value»:»Un equipo de especialistas del Instituto de Patología Vegetal del INTA (IPAVE), junto con el Conicet, la Universidad Nacional del Nordeste y centros de investigación de Francia, confirmó por primera vez en la Argentina la presencia del virus del mosaico necrótico del arroz (RNMV).

Se trata de una enfermedad que hasta ahora solo había sido reportada en Japón, lo que convierte al hallazgo en un avance científico de alcance internacional.

El estudio, basado en técnicas de metagenómica y secuenciación de alta precisión, permitió no solo detectar el virus sino también reconstruir el genoma de un aislamiento local.

Las muestras analizadas fueron recolectadas en 2018 en Berón de Astrada, Corrientes, en plantas de arroz con síntomas compatibles con infecciones virales.

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ARROZ: UN HALLAZGO DE RELEVANCIA MUNDIAL

A partir del análisis de múltiples muestras, el RNMV fue detectado en un único caso. Si bien esto indica que su presencia no es generalizada, el dato no deja de ser significativo: es el primer registro del virus fuera del continente asiático y amplía el mapa sanitario del cultivo.

En campo, los síntomas asociados -como amarillamiento, mosaicos y debilitamiento- pueden confundirse con los de otras enfermedades virales. Por eso, la confirmación mediante herramientas moleculares fue clave para evitar diagnósticos erróneos.

“La posibilidad de obtener la secuencia genómica del aislado nos permitió confirmar con precisión la identidad del virus, lo que es fundamental para interpretar correctamente los síntomas observados en el cultivo y evitar confusiones con otras enfermedades”, explicó Florencia Brugo, investigadora del IPAVE-INTA.

Para validar los resultados, el equipo utilizó técnicas como RT-PCR y secuenciación de ARN mediante plataformas Illumina. Estas metodologías permitieron confirmar la infección y avanzar en la caracterización genética del virus.

Los análisis comparativos mostraron una alta similitud con variantes del RNMV previamente identificadas en Japón. A su vez, los estudios filogenéticos confirmaron que se trata del mismo virus, consolidando así el primer registro en América.

UN VIRUS DIFÍCIL DE MANEJAR EN EL ARROZ

El RNMV pertenece a un grupo de virus transmitidos por el hongo del suelo Polymyxa graminis, capaz de persistir durante largos períodos en los lotes arroceros. Esta característica complica su control y refuerza la necesidad de detección temprana.

Hasta ahora, en América del Sur solo se habían reportado tres virus relevantes en arroz. La aparición del RNMV obliga a revisar el escenario sanitario y a profundizar las investigaciones para determinar su distribución y posible establecimiento en la región.

“La incorporación de este virus al escenario regional obliga a fortalecer las estrategias de monitoreo y diagnóstico, especialmente en zonas arroceras”, señaló Brugo.

En este marco, otro aspecto destacado del trabajo fue la identificación de pequeños ARN derivados del virus (siRNAs), que evidencian la activación de mecanismos de defensa en la planta. Este tipo de análisis permite comprender mejor la interacción entre el patógeno y su hospedante.

“El estudio de estos pequeños ARN permite ver cómo responde la planta frente al ataque viral, lo que puede ser útil para el desarrollo de estrategias de manejo o mejoramiento”, agregó la investigadora.

Dado que se trata de un primer registro, los especialistas coinciden en la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica del RNMV en el país. El objetivo es determinar su presencia real, su dinámica de dispersión y los posibles riesgos productivos.

“La vigilancia basada en tecnologías genómicas es clave para anticiparse a la aparición de nuevas enfermedades y reducir riesgos en la producción agropecuaria”, concluyó Brugo.

El hallazgo abre una nueva línea de investigación para el cultivo de arroz en la Argentina y pone en evidencia la importancia de integrar ciencia, tecnología y monitoreo sanitario para proteger la producción.

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