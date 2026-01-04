Una sombra se mueve bajo el mar y no es un animal cualquiera. Cómo la medusa biónica de China anticipa una nueva era del espionaje submarino



Deslizarse en silencio, observar sin ser vista. Esa es la misión de la medusa robótica creada por científicos chinos: un espía acuático casi invisible que imita los movimientos de un ser vivo. Equipada con inteligencia artificial y una cámara integrada, redefine el concepto de vigilancia en los océanos.

Nota original en: GIZMODO