Le dieron 10.000 euros a seis inteligencias artificiales para invertir en criptomonedas. Dos ganaron una fortuna, y otras lo perdieron todo



Un experimento global enfrenta a seis modelos de IA —entre ellos GPT-5, Gemini y DeepSeek— en un duelo financiero real. En solo once días, las máquinas chinas multiplicaron el dinero y las estadounidenses lo hundieron. La pregunta ya no es si pueden invertir, sino qué entienden realmente del riesgo.

Nota original en: GIZMODO