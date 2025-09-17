Una pistola que no dispara balas sino que arregla y regenera huesos en tiempo real. Así es la tecnología que promete cambiar la cirugía para siempre
Una pistola que no dispara balas sino que arregla y regenera huesos en tiempo real. Así es la tecnología que promete cambiar la cirugía para siempre
Parece una herramienta simple, casi banal, pero detrás esconde un salto de época. Un dispositivo portátil que, en lugar de implantes prefabricados o complejas impresoras 3D, permite a los cirujanos regenerar huesos directamente en plena operación. Lo han probado en animales y los resultados son tan sorprendentes que ya sueñan con ensayos clínicos en humanos.
Nota original en: GIZMODO