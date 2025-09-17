La articulación de la rodilla nos permite desplazarnos, correr o saltar, por lo que presenta mayor riesgo de lesión que el resto de las articulaciones.

La luxación de rodilla se caracteriza por el desplazamiento del fémur y la tibia debido a un fuerte impacto que flexiona la articulación más allá de sus límites normales, comúnmente por un accidente de tránsito o por actividad deportiva.

Por lo general, esta lesión se puede diagnosticar con un examen físico, en el que el médico identifica la luxación al examinar la articulación. También se puede recurrir a una radiografía o resonancia magnética para confirmar el diagnóstico y verificar si existen fracturas u otras lesiones.

¿Cómo se trata una luxación de rodilla?

Cuando la rodilla está dislocada, los médicos manipulan la articulación para volver a colocarla en su lugar (reducción cerrada), después de administrar fármacos para disminuir el dolor y la inflamación. Luego de la reducción, se inmoviliza la rodilla con una férula.

Ante una lesión de este tipo, es crucial verificar si hay daños en las arterias, ya que una interrupción del flujo sanguíneo puede requerir cirugía inmediata para evitar complicaciones graves como la amputación.

Si las arterias no están comprometidas, en algunos casos se recurre, igualmente, a una reparación quirúrgica de la rodilla cuando ya ha desaparecido la inflamación.

Una vez que se prescinda del uso de férulas o aparatos ortopédicos, se debe de iniciar con fisioterapia para que se rehabilite la rodilla.

Los ejercicios ayudarán a fortalecer los músculos de las piernas alrededor de la rodilla para devolver un rango completo de movimiento a la articulación.

Tiempo de recuperación

El tiempo de recuperación puede ir de 6 a 8 semanas en casos tratados sin cirugía. Sin embargo, puede prolongarse en casos quirúrgicos o si surgen complicaciones.

Para una óptima recuperación, es fundamental seguir las indicaciones médicas y fisioterapéuticas y prestar atención a síntomas como dolor, entumecimiento y dificultad para caminar.

Es importante acudir de inmediato a un servicio de urgencias si se sospecha una luxación de rodilla, ya que la atención médica temprana es crucial para evitar complicaciones graves.

Nota original: vidaysalud.com