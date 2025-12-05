Una inversión de U$S 100 millones: se habilitó una nueva planta argentina de vacunas veterinarias





El laboratorio CDV informó este viernes que recibió la habilitación oficial para la operación de su Planta 3, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, tras haber superado con éxito la inspección del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Según precisaron desde la compañía que fabrica vacunas veterinarias y otros productos para sanidad animal, la habilitación requirió varios días de auditoría, a cargo de seis técnicos de SENASA, expertos en diferentes materias (calidad, ingeniería, virología, bacteriología, bioseguridad, asuntos regulatorios).

“La nueva planta, que demandó una inversión de 100 millones de dólares, se posiciona como una de las instalaciones más modernas del mundo en su categoría”, subrayó CDV.

CÓMO ES LA NUEVA PLANTA DE VACUNAS

En concreto, la Planta 3 ocupa cerca de 15.000 metros cuadrados dentro de un predio total de 30.380 metros y fue construida siguiendo los estándares de World Class Manufacturing (WCM), un modelo de gestión industrial que busca optimizar la eficiencia, la calidad de los procesos y la seguridad laboral en todas las etapas de producción.

En ese sentido, se concibió como una “industria verde”, integrando la sostenibilidad desde su planificación, minimizando el consumo de recursos, controlando el impacto ambiental en cada proceso e implementando sistemas que reducen emisiones y residuos para garantizar un funcionamiento responsable con el entorno.

“Esta ampliación representa un paso estratégico para CDV, que proyecta alcanzar una capacidad total de 280 millones de dosis anuales (sin sumar la vacuna antiaftosa), fortaleciendo su posición entre los principales fabricantes de vacunas veterinarias en América Latina”, añadieron desde la firma.

Puntualmente, la nueva planta permitirá ampliar la capacidad de producción de vacunas bovinas y avícolas, y diversificar la oferta con líneas específicas para mascotas y cerdos; en línea con la estrategia de expansión internacional de la compañía, que actualmente comercializa en 30 países y se encuentra en proceso de apertura y registro en más de 40 mercados a nivel global.

“La nueva planta es una de las más modernas del mundo en su categoría. Se trata de una instalación equipada con tecnología de última generación, diseñada para maximizar la productividad cumpliendo los más altos estándares de calidad. Esta inversión refleja nuestro compromiso con la salud animal y nuestra capacidad para responder con eficiencia a las demandas del mercado local e internacional”, afirmó Juan Roo, gerente General de CDV.

Por su parte, Fernando Matticoli, director Comercial de la compañía, destacó: “La habilitación de la Planta 3 es un paso fundamental en nuestra consolidación como líderes en la industria veterinaria regional. No solo ampliamos significativamente nuestra capacidad productiva, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, la excelencia operativa y la sostenibilidad”.

La Planta 3 fue diseñada y construida conforme a las normas de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP) y las directrices del Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), un organismo internacional que agrupa a autoridades regulatorias de más de 50 países.

De esta manera, la totalidad de la producción de CDV se distribuye de la siguiente manera:

Planta 1: desde el año 2003 produce vacunas para la prevención de enfermedades reproductivas, respiratorias, clostridiales, queratoconjuntivitis, complejos entéricos neonatales y preventivos de importantes enfermedades zoonóticas como Brucelosis, Rabia, Carbunclo y Leptospirosis. También se elaboran reactivos de diagnóstico para la detección de Tuberculosis y Brucelosis y vacunas para prevenir enfermedades en las aves y salmónidos. En el mismo predio, se encuentra el Laboratorio de Diagnóstico, perteneciente a la red del SENASA. Tiene una capacidad total de producción anual de 150 millones de dosis: 85 millones de dosis para vacunas de bovinos y, el resto, para salmónidos y aves.

se producen exclusivamente vacunas antiaftosa desde el año 2018. Esta Planta cuenta con equipamiento de última generación y con un alto grado de automatización de sistemas para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y bioseguridad más exigentes a nivel mundial. La capacidad productiva es de más de 80 millones de dosis de vacuna antiaftosa. Planta 3: se estima que esté operativa durante el primer trimestre de 2026. Ampliará la capacidad productiva de Planta 1 y la capacidad productiva total proyectada alcanzará, junto a la producción de Planta 1, los 280 millones de dosis, de las cuales 190 millones corresponden a vacunas para bovinos. Y en una segunda etapa se podrán elaborar productos para la sanidad animal y la prevención de enfermedades en nuevas especies: vacunas para mascotas, animales de compañía y cerdos.

