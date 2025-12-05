1969 – TRAGEDIA ALTMONT.

Mueren cuatro personas y decenas resultan heridas en una violenta pelea desatada cuando la banda británica de rock The Rollings Stones ofrecía un recital gratuito ante unos 300.000 fans en el festival Altamont Rock en Livermore (California, EEUU). La “tragedia de Altamont” se atribuye a Los Ángeles del Infierno, una banda de moteros con historial de violencia racial que estaba a cargo de la seguridad del festival.

1810 -SUPRESIÓN DE HONORES. La Primera Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo de 1810 dicta la “supresión de honores”, que establece que los funcionarios deben tener el mismo trato que el resto de los ciudadanos del Virreinato del Río de la Plata, según el decreto firmado por Mariano Moreno, secretario del organismo.

1868 – LISANDRO DE LA TORRE. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el abogado, escritor y político Lisandro de la Torre, quien denunció el monopolio de empresas británicas y corrupción en la exportación de carne vacuna durante la presidencia de Agustín Justo (1932-1938), en la llamada “década infame” de la historia argentina.

1880 – CAPITAL ARGENTINA. Se promulga la ley aprobada por el Congreso el 20 de septiembre de 1880 para la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que se separa de la provincia homónima y pasa a ser la capital de la República Argentina.

1943 – SANTO BIASATTI. Nace en la ciudad de Buenos Aires el periodista y presentador de televisión Santo Biasatti, quien en sus más de 50 años de carrera lleva ganados nueve premios Martín Fierro y dos Konex.

1968 – BEGGARS BANQUET. The Rolling Stones presenta en Londres el álbum Beggars Banquet (El banquete de los mendigos), el séptimo de estudio de la banda británica de rock y uno de sus mejores trabajos. Contiene los temas Sympathy for the Devil y Street Fighting Man.

2003 – BETO ACOSTA. El goleador Alberto “Beto” Acosta se despide de la Primera División. Fue con la camiseta de San Lorenzo de Almagro en la goleada a Vélez Sársfield por 4-1 Acosta marcó un gol de penal, con lo que alcanzó la marca de 300 tantos a lo largo de una carrera en la que además brilló en Boca Juniors y la Universidad Católica de Chile.

2009 – LIVE AT RIVER PLATE. La banda australiana de hard rock AC/DC realiza su tercer y último concierto en el estadio Monumental de River Plate. Esas jornadas fueron filmadas en alta definición para el DVD Live at River Plate sobre la gira Black Ice Tour, publicado en 2011. Fue el último DVD de un concierto en vivo de AC/DC.

2009 – LIONEL MESSI. El astro argentino recibe el primero de los siete Balón de Oro al mejor jugador del mundo al mejor jugador del mundo que desde 1956 concede la revista francesa France Football.

2020 – TABARÉ VÁZQUEZ. A los 80 años muere en Montevideo el médico oncólogo y político uruguayo Tabaré Vázquez. Fue presidente de Uruguay entre 2005 y 2010 y entre 2015 y 2020.

DÍA DEL GAUCHO. Se celebra el Día del Gaucho debido a la publicación el poema El gaucho Martín Fierro, de José Hernández. Se considera la obra maestra de la literatura gauchesca argentina.

