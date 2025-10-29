Queridos amigos:

Nuestra amiga Teresa Ruso, Secretaria General de este Equipo de Coordinación Internacional del Partido Humanista ha partido hace unas horas a causa de una enfermedad que se agravó en los últimos días.

Teresa ha trabajado desde hace más de cuarenta años en el Movimiento Humanista, llevando el humanismo universalista mucho más allá de su ciudad, Barcelona. Su trabajo en África deja una gran huella en varios países adonde viajó por última vez hace apenas unos pocos meses. En 2024 fue elegida para el ECI y en este año y pico su labor ha sido incansable para impulsar el PH en los países donde estaba e incorporar otros nuevos. En estos últimos tiempos asumió la tarea de reactivar la Internacional Humanista y en ello ha estado trabajando hasta prácticamente pocas horas antes de partir.

Los que estuvimos cerca de Teresa siempre recordaremos su amabilidad, su trato cuidadoso y suave con los demás, su generosidad y su disposición a la ayuda.

Compañera, te deseamos un venturoso vuelo hacia la Luz.

¡¡ Paz en el corazón, Luz en el entendimiento !!

EQUIPO DE COORDINACION INTERNACIONAL DEL PARTIDO HUMANISTA

Partido Humanista Internacional

Nota Original en: PRESSENZA.COM