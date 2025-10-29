Cada 30 de octubre, en Argentina se celebra el Día de la Educación Física para conmemorar la fecha en que se incorporó la disciplina en los programas educativos a nivel nacional.

Día de la Educación Física: ¿cuándo se instauró la fecha?

La fecha se celebra desde el año 1944, a petición de la Dirección General de Educación Física. La Argentina es, junto con Chile, uno de los países pioneros en incorporar la actividad física en la educación. Ya en su época, Domingo Faustino Sarmiento mencionaba que uno de los pilares de la educación era el físico, junto con el intelectual y el moral.

En tanto, los docentes de dicha actividad celebran su día los 8 de octubre desde el año 2020 cuando el Ministerio de Educación de la Nación lanzó, a través de sus redes sociales, una felicitación a los profesores y profesoras e instaló la celebración en el calendario. Estos docentes realizan un gran trabajo que va mucho más allá de la actividad física. También desempeñan un rol importante en lo que refiere a la recreación, el cuidado del cuerpo y la búsqueda del bienestar.

¿Por qué es importante?

Dicha actividad es importante no sólo para el aprendizaje de un deporte sino además para combatir el sedentarismo, favorecer la socialización y el trabajo en equipo, mejorar la salud física y mental y generar hábitos saludables.

NUEVAREGION.COM + TELAM