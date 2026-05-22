El equipo médico del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago implantó con éxito una prótesis visual intracortical inalámbrica en un tercer participante ciego durante el mes de mayo de 2026.

Este hito médico confirma que la tecnología es fiable para su aplicación a gran escala y permite que las señales visuales lleguen directamente al cerebro. El sistema omite la necesidad de usar la retina o los nervios ópticos, los cuales suelen sufrir daños severos en personas con pérdida total de la vista.

La intervención consistió en la colocación de 34 estimuladores miniaturizados que poseen un total de 544 electrodos en el córtex visual del sujeto. Estos dispositivos emiten pulsos eléctricos controlados que el cerebro procesa para generar patrones de luz y crear una percepción visual artificial. El funcionamiento del equipo es independiente de la anatomía del ojo, por lo que sirve como una alternativa para quienes no tienen otras opciones de tratamiento médico.

El doctor Sepehr Sani, responsable de la cirugía, explicó que este tercer caso exitoso es un avance para ofrecer una solución real a quienes padecen ceguera profunda. Philip R. Troyk, investigador principal, destacó que la repetición de estos resultados demuestra la estabilidad de la técnica en diferentes pacientes. Troyk subrayó que el logro es producto de décadas de trabajo científico que ahora se traducen en beneficios directos para la salud humana.

El paciente iniciará una fase de entrenamiento en el Centro de Investigación Protésica Hilton tras cumplir un periodo de recuperación de cuatro semanas. Durante este tiempo, los especialistas enseñarán al usuario a interpretar los estímulos eléctricos para que logre desplazarse en entornos reales sin ayuda externa. El estudio contempla un seguimiento de hasta tres años para garantizar que los componentes electrónicos operan de forma segura dentro del tejido cerebral.

El proyecto es una colaboración multidisciplinar entre el Instituto de Tecnología de Illinois, la Universidad de Chicago y la Universidad Johns Hopkins. El consorcio incluye a expertos en neurocirugía y empresas tecnológicas que desarrollan la microelectrónica de los implantes. Los investigadores buscan ahora nuevos candidatos que perdieron la vista en su etapa adulta para continuar con la expansión de los ensayos clínicos.

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