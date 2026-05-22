“Los márgenes son finos, pero el negocio da”, sostiene Marcos Mondino, hoy al frente de la firma Alfredo S. Mondino.

En una charla con Infocampo apenas terminado uno de los remates más rutilantes de la Semana Angus de Otoño en Palermo, evaluó el momento de la actividad.

“Yo creo que los compradores vienen con mucha intención porque el negocio tiene márgenes finos, pero da. Entonces, con una ganadería pujante, con una ganadería a la cual se le ve futuro, hay ganas de invertir en genética, en instalaciones en el campo”, remarcó.

También indicó que la Expo Angus de otoño “ha demostrado que la actividad tiene todas las características para hacer rentable el negocio en la mayoría de las zonas productivas del país”.

“Siempre decimos que ‘la gente compra, y que compra bueno’. Entonces, cada vez que luego vende los rodeos se van mejorando. En este evento recién comentaban que los jurados tienen una tarea muy difícil para elegir los lotes ganadores, porque la calidad es tremenda. Y eso se nota”, remarcó Marcos Mondino.

“LA CASA DE LA GANADERÍA”

Si bien la consignataria es un símbolo de la actividad comercial en la ganadería, hacer el remate en tierra palermitana impone otros desafíos.

“Aquí lo que cambia es el marco. Estamos en la casa de la ganadería y esta Sociedad Rural Significa muchísimo. Pero también sabemos que hay mucha historia fundamentalmente de mi padre y mi madre, porque atravesamos muchas épocas duras, pasadas y eso ha forjado una relación con los clientes, que ya son amigos y nos han ayudado, y los hemos ayudado”, recordó.

En este sentido repasó algunos momentos complicados relacionados a la crisis del Hogar Obrero y la ruptura de la cadena de pagos relacionada a ese negocio puntual.

“Para nuestra empresa ha sido complicado cuando el Hogar Obrero tuvo su conflicto, porque compraba mucha carne y no pagó las cuentas. Nos debía muchísimo. Nosotros no quisimos ir a convocatoria, dijimos ‘vamos a hablar con la gente y vamos a pagarlo, y firmar lo que haga falta’. Y bueno, eso creo que hizo hizo la diferencia de hoy”.

CÓMO FUE REMATE EN PALERMO

En tanto, uno de los responsables comerciales de la firma, Andrés Boonstra, explicó de qué se trató el considerable remate que se realizó el miércoles en Palermo. En total fueron más de 22.100 animales.

“Tuvimos un remate muy especial. Es el quinto año consecutivo que estamos rematando acá con todo lo que es también el área del concurso que sale a Faenar TV. A la mañana rematamos todo lo que es gordo. Faenar TV es la metodología que usamos para ‘levantar a campo’, y somos la primera consignataria que impuso esto. La verdad es que anda muy bien”, destacó.

El responsable comercial indicó que el efecto de sus beneficios lo observan en la adopción de parte de los productores y compradores.

“Lo notamos en cómo los productores año a año siguen metiendo hacienda, pero no solo eso: vemos que los colegas empiezan a tomar esta forma, esta modalidad, lo cual habla de que el sistema anda”, expresó.

“Nosotros somos casi 50 comerciales trabajando con el lote. Entonces, al momento de entrar el lote y empezar la puja, hay cuatro, cinco, o seis personas corriendo por tu lote. Eso hace que aumente el precio”, explicó.

“Hoy tuvimos un poquito más de 2.000 gordos. El equipo sacó todo lo que tiene, el poder de fuego, y la verdad es que hubieron muchísimas manos, no se cortó en ningún momento y hubo más de 30 lotes”, remarcó.

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