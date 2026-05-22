Programa 11 de CONEXION

VIDEO: CONEXION programa 11. Emitido el 21 de Mayo desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.

CONEXION Programa 11

Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad

Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.

Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.

Co-Producción: Irene Margarita Schmidt

Radio Universal 95.3 FM

radiouniversal.com.ar

En este programa:

SILO: Entrevista en México Entrevista en televisión como escritor en ocasión de recorrer varios países para presentar su libro Humanizar la Tierra. Fue en 1991 y sus explicaciones siguen vigentes.

Irene Margarita Schmidt y sus micros «Espejo del Cosmos» reinventando la astrología para que el Destino pase a estar en tus propias manos.

Psicóloga Humanista Leticia García Farías y «La grave situación en Chile a causa de las medidas del nuevo gobierno de ultraderecha.»

Dra. Romina Kunz y muy buenos consejos a los trabajadores sobre cómo deben proceder ante sanciones para prevenir despidos con causa.

El analista internacional Javier Tocachier explica e invita a la Quinta Asamblea Abierta del Foro Humanista Mundial.

Conduce: Gabriel Gómez Fiori

Los Jueves de 18 a 20 hs por RADIO UNIVERSAL

(En esta ocasión el programa fue de una hora)

FM 95.3

radiouniversal.com.ar

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