CONEXION 11: SILO Humanizar la Tierra. Chile retrocede por la derecha. Consejos a trabajadores sancionados. 5ta Asamblea Foro Humanista Mundial
Programa 11 de CONEXION
VIDEO: CONEXION programa 11. Emitido el 21 de Mayo desde los estudios de Radio Universal 95.3 FM, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina.
CONEXION Programa 11
Los Temas y Experiencias que nos conectan. Una Mirada Humanista de la Actualidad. Opiniones y mucho más sobre el futuro de nuestra sociedad
Jueves de 18 a 20 hs. hora argentina.
Produce y Conduce: Gabriel Gómez Fiori.
Co-Producción: Irene Margarita Schmidt
Radio Universal 95.3 FM
radiouniversal.com.ar
En este programa:
SILO: Entrevista en México Entrevista en televisión como escritor en ocasión de recorrer varios países para presentar su libro Humanizar la Tierra. Fue en 1991 y sus explicaciones siguen vigentes.
Irene Margarita Schmidt y sus micros «Espejo del Cosmos» reinventando la astrología para que el Destino pase a estar en tus propias manos.
Psicóloga Humanista Leticia García Farías y «La grave situación en Chile a causa de las medidas del nuevo gobierno de ultraderecha.»
Dra. Romina Kunz y muy buenos consejos a los trabajadores sobre cómo deben proceder ante sanciones para prevenir despidos con causa.
El analista internacional Javier Tocachier explica e invita a la Quinta Asamblea Abierta del Foro Humanista Mundial.
Conduce: Gabriel Gómez Fiori
Los Jueves de 18 a 20 hs por RADIO UNIVERSAL
(En esta ocasión el programa fue de una hora)
FM 95.3
radiouniversal.com.ar
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