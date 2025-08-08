Un motor eléctrico sin cobre: El avance coreano que podría transformar los vehículos eléctricos
Un grupo de científicos en Corea desarrolló un motor sin cobre que utiliza nanotubos de carbono, un material más liviano y prometedor para la electrificación del transporte. Aunque aún enfrenta limitaciones técnicas y económicas, podría marcar el inicio de una nueva era en movilidad sostenible.
Nota original en: GIZMODO