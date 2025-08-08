Este domingo se celebrará una gran feria de emprendedores sanmartiniana y solidaria



Desde las 14 h, en el Parador Turístico, habrá más de cien feriantes, música, calesita y actividades para los chicos. Además tendrá lugar una colecta de juguetes de cara al Día del Niño y el Eco Canje. El evento tendrá lugar como parte de la agenda sanmartiniana que se lleva adelante en el mes del Padre de la Patria.

Este domingo 10 de agosto, desde las 14 h, se celebrará una gran feria de emprendedores solidaria y sanmartiniana. El evento se llevará a cabo en el marco de la agenda de actividades conmemorativas del Padre de la Patria, y en la previa del Día del Niño.

Por esta razón se recibirán juguetes en buen estado que luego serán distribuidos entre instituciones locales de bien público que trabajan con las infancias.

Habrá más de cien feriantes que ofrecerán productos de diversos rubros, calesita, música y diferentes opciones gastronómicas para pasar una hermosa tarde de invierno, en familia o con amigos. También funcionará un stand de Juventudes, con actividades para niños y jóvenes.

También estará habilitado el stand de Eco Canje, mediante el cual se recibirán elementos reciclables (botellas y tapitas plásticas, aluminio, vidrio, cartón y papel) que serán canjeados por un regalito.

La actividad es organizada por el área de Producción de la Municipalidad de San Lorenzo.

Este domingo se celebrará una gran feria de emprendedores sanmartiniana y solidaria .