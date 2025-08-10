Un invento de terracota que podría cambiar el acceso al agua potable en zonas sin electricidad



Un estudiante francés ha ideado un sistema de desalinización en terracota que transforma agua de mar en potable sin recurrir a la electricidad. El proyecto, nacido en una isla con problemas hídricos, combina innovación, artesanía y autosuficiencia, y ya ha llamado la atención de premios internacionales y potenciales mercados.

Nota original en: GIZMODO