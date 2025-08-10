Faros de la Humanidad – La Aparición del Conocimiento en la Corte de Rodolfo II (I)



“La aparición del conocimiento en la corte de Rodolfo II” saca a la luz un acontecimiento histórico que

desconcertantemente ha sido casi olvidado en el discurso de la historia oficial.

En la Praga del siglo XVI vivió el emperador Rodolfo II (sobrino de Felipe II). Este inusual emperador dejaba las cuestiones territoriales y las luchas religiosas en un segundo plano para dedicarse al desarrollo de las ciencias y de las artes. Bajo su mecenazgo se produjo la mayor concentración desde el punto de vista del conocimiento en esa época.

Contando con el apoyo del emperador y muchas veces refugiándose de las persecuciones religiosas, pudieron desarrollar su trabajo personajes como Kepler.

Este video nos presenta un modo de conocimiento, expresión del renacimiento tardío, donde la religión, la ciencia y el arte se funden en la búsqueda de una comprensión profunda del mundo y de la vida. En este ambiente intentaban progresar concepciones y actitudes superadoras de los antagonismos religiosos que llevaron poco después a Europa a una destrucción extrema.

Ni la línea de pensamiento, ni la sensibilidad, ni la actitud de tolerancia del ambiente rudolfino fueron los

que se impusieron inmediatamente después y durante siglos, su imagen fue repetidamente denostada.

Sin embargo, a partir del siglo XX se reconsidera con nuevos ojos reivindicando sus valores culturales,

artísticos y espirituales.

Serie Faros de la Humanidad – La Aparición del Conocimiento en la Corte de Rodolfo II – 1

Retrato, por Joseph Heintz el Viejo (1594).