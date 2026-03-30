Un implante más pequeño que un grano de sal puede leer la actividad del cerebro



Un equipo de científicos ha desarrollado un implante cerebral microscópico capaz de registrar y transmitir actividad neuronal de forma inalámbrica durante más de un año. Este avance, casi invisible a simple vista, podría revolucionar la forma en que estudiamos el cerebro y tratamos enfermedades neurológicas.

Un dispositivo diminuto con un potencial enorme

Investigadores de Cornell University han creado uno de los dispositivos más pequeños jamás diseñados para interactuar con el cerebro. Con apenas 300 micras de largo y 70 micras de ancho —más pequeño que un grano de sal— este implante es capaz de medir la actividad eléctrica cerebral y transmitirla sin necesidad de cables.

El dispositivo, conocido como MOTE (microscale optoelectronic tetherless electrode), fue desarrollado por el equipo liderado por el profesor Alyosha Molnar. A pesar de su tamaño, el sistema puede operar durante más de un año dentro de un organismo vivo, enviando datos en tiempo real.

A diferencia de los implantes tradicionales, que requieren conexiones físicas o baterías, este dispositivo funciona mediante luz. Utiliza láseres rojos e infrarrojos que atraviesan el tejido cerebral de forma segura, alimentando el sistema y permitiendo la transmisión de datos.

En su núcleo, el implante contiene un semiconductor avanzado capaz de captar energía luminosa y emitir señales codificadas. Estas señales, basadas en tecnología similar a la utilizada en comunicaciones satelitales, permiten transmitir información con un consumo energético mínimo.

El estudio fue publicado en Nature Electronics, donde los investigadores demostraron su funcionamiento en modelos animales despiertos, lo que representa un paso importante hacia aplicaciones reales en humanos.

Cómo podría transformar la medicina y la tecnología

El potencial de este implante va mucho más allá del laboratorio. Una de sus principales ventajas es que elimina la necesidad de cables invasivos, lo que reduce riesgos y permite estudiar el cerebro en condiciones más naturales.

Además, el uso de luz como fuente de energía abre la posibilidad de utilizar estos dispositivos incluso durante estudios de resonancia magnética, algo que actualmente es muy limitado con los implantes convencionales.

Los científicos también plantean que esta tecnología podría adaptarse para monitorear otras partes del cuerpo, como la médula espinal, o integrarse en futuros sistemas biomédicos más complejos.

A largo plazo, este tipo de dispositivos podría ser clave en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, tratamientos para enfermedades neurológicas y sistemas avanzados de monitoreo de salud.

El hecho de que el implante sea tan pequeño también permite imaginar el uso de múltiples dispositivos trabajando en conjunto dentro del cerebro, creando redes de sensores que ofrezcan una visión mucho más detallada de la actividad neuronal.

Aunque aún se encuentra en fase experimental, este avance representa un paso importante hacia una nueva generación de tecnología médica: más precisa, menos invasiva y profundamente integrada con el cuerpo humano.

El desarrollo de este implante microscópico marca un antes y un después en la neurotecnología. Su capacidad para leer el cerebro sin cables ni baterías abre nuevas posibilidades en la medicina y la investigación, acercándonos a un futuro donde la tecnología y el cuerpo humano trabajen en perfecta sincronía.

Referencia:

Nature Electronics/A subnanolitre tetherless optoelectronic microsystem for chronic neural recording in awake mice. Link

Fuente: CerebroDigital.net