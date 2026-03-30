Un alumno ingresó armado este lunes a una escuela del departamento San Cristóbal y desató una escena de horror. Mató a un compañero de 13 años y dejó al menos dos heridos, uno de ellos de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 7.15 en la Escuela N°40 Mariano Moreno, cuando los estudiantes se encontraban en el patio interno esperando el izamiento de la bandera para comenzar la jornada.

Según confirmó el secretario de Gobierno municipal, Ramiro Muñoz, el agresor (de entre 15 y 16 años) sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar contra sus compañeros. El adolescente habría llevado la escopeta disimulada en un estuche de guitarra.

Como resultado del ataque, un adolescente murió en el lugar y otros dos habrían sufrido heridas por perdigones. La situación fue advertida por el centro de monitoreo municipal, que detectó movimientos inusuales cuando los alumnos empezaron a salir corriendo del establecimiento.

De acuerdo a las primeras informaciones, el arma utilizada sería una escopeta. En tanto, el caso generó conmoción en la comunidad educativa y entre las autoridades locales. “Los docentes nos dijeron que era un buen alumno, sin problemas de conducta. Esto sorprende mucho”, señaló Muñoz.

Hay una investigación en curso para determinar cómo el menor accedió al arma y qué motivó el ataque. ​ ROSARIOPLUS