Un helicóptero con alma nuclear despegará hacia Titán. La NASA prepara su misión más ambiciosa en la luna de Saturno



Lo que comenzó como un concepto digital ya toma forma en salas blancas y túneles de viento: Dragonfly, el helicóptero nuclear del tamaño de un coche, será lanzado en 2028 para explorar Titán. Una misión que promete abrir nuevas preguntas sobre la habitabilidad y los orígenes de la vida.

Nota original en: GIZMODO