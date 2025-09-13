Cada 13 de septiembre, Argentina conmemora uno de sus géneros musicales tradicionales mediante el Día del Bailarín de Folklore.

Esta efeméride fue establecida en honor a Santiago Ayala, mayormente conocido como «El Chúcaro», un destacado bailarín y coreógrafo de las danzas folklóricas de nuestro país.

«El Chúcaro»

¿Cuándo se estableció el Día del Bailarín de Folklore?

La fecha se eligió en 1998 a través de un proyecto de ley presentado por el senador Carlos De la Rosa, como un tributo al legado de Ayala.

Santiago Ayala nació en el barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba el 16 de octubre de 1918 y a lo largo de su vida, se convirtió en una figura icónica en el mundo del folklore argentino. Fue un virtuoso zapateador, dibujante, actor y, sobre todo, un apasionado intérprete de las danzas nativas de su país.

¿Qué significa la palabra folklore?

La palabra folklore proviene del idioma inglés y deriva de dos términos: «folk» se traduce como pueblo, gente o raza y «lore» como saber o ciencia. Por lo tanto, se entiende por folklore al conjunto de tradiciones y hechos sociales que suelen transmitirse de generación en generación.

Según la Real Academia Española, se debe escribir folclore. Sin embargo, en Argentina, lo más frecuente es anotar este vocablo con k.

Este término se utilizó por primera vez en un escrito de la revista The Athenaeum de Londres. En aquella oportunidad, lo implementó el arqueólogo William John Thoms.

Foto de portada: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

TELAM