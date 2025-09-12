Un bot latinoamericano se adelanta al diagnóstico. Una inteligencia artificial que interpreta bacterias y promete cambiar la salud pública
Los resultados de la espectrometría de masas MALDI-TOF suelen ser tan complejos como decisivos. Ahora, un asistente digital desarrollado en la Argentina los interpreta al instante, resuelve la mayoría de las dudas y promete que cualquier laboratorio pueda acceder al mismo nivel de precisión diagnóstica.
Nota original en: GIZMODO