Existe una nueva forma de evaluar el carbono en el océano



Las plantas, los océanos y el suelo de la tierra contienen cinco veces más carbono que la atmósfera. Un nuevo estudio de la Universidad del Sur de California (USC) coloca a los microbios marinos en una nueva perspectiva, que es de gran importancia para el calentamiento global.

Esta investigación proporciona un método de contabilidad universal que puede medir la acumulación y circulación de sustancias a base de carbono en el océano. Aunque la teoría competitiva se debate a menudo, el nuevo marco de cálculo puede reconciliar diferencias y explicar cómo el océano regula el carbono orgánico a lo largo del tiempo.

Sorprendentemente, la mayor parte de la acción relacionada con el carbono no se produce en el cielo, sino bajo los pies y bajo el mar. Las plantas, los océanos y el lodo de la Tierra almacenan cinco veces más carbono que la atmósfera. Se acumula en árboles y suelo, algas y sedimentos, microorganismos y agua de mar.

«El océano es una enorme reserva de carbono con el potencial de mitigar o mejorar el calentamiento global», dijo Naomi Levine, autora principal del estudio y profesora asistente en el departamento de ciencias biológicas de la Facultad de Letras, Artes y Ciencias de la USC Dornsife.

«El ciclo del carbono es fundamental para comprender el clima global porque establece la temperatura, que a su vez establece los patrones climáticos y meteorológicos. Al predecir cómo funciona el ciclo y el almacenamiento del carbono, podemos comprender mejor cómo cambiará el clima en el futuro».

Los procesos que gobiernan cómo se acumula la materia orgánica (materia vegetal y animal en descomposición en el medio ambiente similar al material que los jardineros agregan al suelo) son fundamentales para el ciclo del carbono de la Tierra. Sin embargo, los científicos no tienen buenas herramientas para predecir cuándo y cómo se acumula la materia orgánica. Eso es un problema porque una mejor conciliación del carbono orgánico puede informar a los modelos informáticos que pronostican el calentamiento global y respaldan las políticas públicas.

El nuevo marco de la USC puede medir el incremento de carbono orgánico en el océano

En los últimos años, los científicos han ofrecido tres teorías en competencia para explicar cómo se acumula la materia orgánica, y cada una tiene sus limitaciones. Por ejemplo, una idea es que alguna materia orgánica es intrínsecamente persistente, similar a una cáscara de naranja. A veces, el carbono está demasiado diluido, por lo que los microbios no pueden localizarlo y comerlo, como si estuvieran tratando de encontrar una sola gominola amarilla en un frasco lleno de blancas. Y a veces, el microbio correcto no está en el lugar correcto en el momento adecuado para interceptar la materia orgánica debido a las condiciones ambientales.

Si bien cada teoría explica algunas observaciones, el estudio de la USC muestra cómo este nuevo marco puede proporcionar una imagen mucho más completa y explicar la importante dinámica ecológica para la acumulación de materia orgánica en el océano. La solución tiene una amplia utilidad.

Por ejemplo, puede ayudar a interpretar datos de cualquier condición en el océano. Cuando se vincula a un modelo de ecosistema completo, el marco da cuenta de diversos tipos de microbios, temperatura del agua, nutrientes, tasas de reproducción, luz solar y calor, profundidad del océano y más. A través de su capacidad para representar diversas condiciones ambientales en todo el mundo, el modelo puede predecir cómo se acumulará el carbono orgánico en varios escenarios complejos, una poderosa herramienta en un momento en que los océanos se están calentando y la Tierra está cambiando rápidamente.

«Predecir por qué se acumula el carbono orgánico ha sido un desafío sin resolver», dijo Emily Zakem, coautora del estudio y becaria postdoctoral en USC Dornsife. «Demostramos que la acumulación de carbono se puede predecir utilizando este marco computacional».

Evaluar el pasado y el futuro de los océanos de la Tierra

La herramienta también puede usarse potencialmente para modelar las condiciones pasadas del océano como un predictor de lo que puede estar reservado para la Tierra a medida que el planeta se calienta en gran parte debido a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre.

Específicamente, el modelo es capaz de observar cómo pueden cambiar los microbios marinos el balance de carbono del mundo. La herramienta puede mostrar cómo procesan los microbios la materia orgánica en la columna de agua a lo largo de un año determinado, así como en escalas de tiempo milenarias.

Usando esa característica, el modelo confirma, como se predijo anteriormente, que los microbios consumirán más materia orgánica y la liberarán como dióxido de carbono a medida que el océano se calienta, lo que finalmente aumentará las concentraciones de carbono atmosférico y aumentará el calentamiento.

Además, el estudio dice que este fenómeno puede ocurrir rápidamente, de manera no lineal, una vez que se alcanza un umbral, una posible explicación para algunos de los extremos climáticos que ocurrieron en el pasado distante de la Tierra.

«Esto sugiere que los cambios en el clima, como el calentamiento, pueden resultar en grandes cambios en las reservas de carbono orgánico y que ahora podemos generar hipótesis sobre cuándo podría ocurrir esto», dijo Levine.

Finalmente, el artículo de investigación dice que la nueva herramienta también puede modelar cómo se mueve el carbono a través del suelo y los sedimentos en el ambiente terrestre, aunque esas aplicaciones no fueron parte del estudio.

Vía: Vistaalmar

Fuente: NuestroClima.com