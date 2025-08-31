Un beneficio inédito para los trabajadores municipales de San Lorenzo



El intendente Raimundo acordó con Sitram una nueva pauta salarial: aumento del 6 por ciento abonado en una sola cuota y la activación de la cláusula gatillo para el último trimestre. Se trata de un acuerdo único en la provincia que demuestra solvencia administrativa e interés por dignificar a los empleados del municipio.

Con la intención de sostener en buen nivel la remuneración de los trabajadores municipales, el intendente Leonardo Raimundo acordó con el secretario general de Sitram una nueva pauta salarial que contempla un aumento del 6 por ciento por los meses de julio, agosto y septiembre, calculados sobre la base de los haberes de junio de este año.

Este incremento será aplicado a partir de los haberes de julio y abonado en una sola cuota en el transcurso de septiembre.

Asimismo, se dispuso que para el trimestre octubre, noviembre y diciembre se active la cláusula gatillo, según la inflación relevada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).

Se trata de un acuerdo único en la provincia, que demuestra la solvencia de la administración municipal y un claro interés por dignificar el trabajo de los empleados municipales.

“Percibir buenos salarios, que sean abonados en tiempo y forma, tener capacitación permanente y desarrollar las tareas con buenas condiciones laborales, hacen que eso redunde en una buena administración, prolija, con recursos genuinos, sin déficit fiscal y con cero endeudamiento”, destacó el intendente Raimundo.

