Aporte millonario para obras en la escuela Benielli, de barrio Bouchard



El intendente Leonardo Raimundo y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, informaron a directivos que luego de intensas gestiones se concretó un depósito de más de 9.000.000 de pesos provenientes del Fani, que otorga el Ministerio de Educación.

La escuela N° 6392 “Carlos Benielli” recibió 9.195.100 pesos provenientes del Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (Fani), que otorga el Ministerio de Educación de Santa Fe.

El intendente Leonardo Raimundo y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, se acercaron este viernes al establecimiento de barrio Bouchard para informarle a su directora, Romina Panucci, que luego de intensas gestiones se concretó el depósito de los fondos, que serán destinados a obras de impermeabilización de techos y adecuación eléctrica.

Hace un mes, a través del FAE aportado por la Municipalidad de San Lorenzo, la escuela Benielli recibió otros 8.054.332 pesos para instalación eléctrica en cinco aulas.

Aporte millonario para obras en la escuela Benielli, de barrio Bouchard .