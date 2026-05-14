Trump llega a Beijing para una visita de Estado a China
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Beijing el 13 de mayo de 2026, para realizar una visita de Estado a China. (Xinhua/Yue Yuewei)
Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, Trump permanecerá en China del 13 al 15 de mayo.
BEIJING, 13 may (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing en la noche de hoy miércoles para realizar una visita de Estado a China.
Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense a China en cerca de nueve años y la segunda realizada por Trump al país desde noviembre de 2017.
Los dos líderes sostendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre temas importantes relativos a las relaciones bilaterales, así como a la paz y el desarrollo mundiales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
Trump fue recibido por el vicepresidente chino, Han Zheng, en el aeropuerto.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing el 13 de mayo de 2026, para realizar una visita de Estado a China. Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, Trump permanecerá en China del 13 al 15 de mayo. (Xinhua/Dai Tianfang)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing el 13 de mayo de 2026, para realizar una visita de Estado a China. Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, Trump permanecerá en China del 13 al 15 de mayo. (Xinhua/Cai Yang)