Santiago Emmanuel y Juan Cruz Borras, vinculados al aterrizaje de una aeronave con más de 300 kilos de cocaína en Villa Eloísa, fueron detenidos este miércoles luego de un operativo de Gendarmería Nacional en Funes.

Los hermanos se encontraban prófugos desde este martes, y con pedido de captura internacional, tras haber escapado de seis allanamientos fallidos realizados en las localidades de Roldán (ciudad natal de los sospechosos) y Melincué.

Según la investigación de la Justicia Federal, los Borras eran los líderes de una organización dedicada a ingresar cargamentos de droga desde Bolivia mediante logística aérea y terrestre y habrían participado del envío fallido que terminó con la cocaína secuestrada, los pilotos detenidos y un gendarme herido durante el operativo realizado en Villa Eloísa.

Cabe recordar que el Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Oficina de Narcocriminalidad de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, había solicitado la captura de los hermanos y la misma fue ordenada por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz. ​ ROSARIOPLUS