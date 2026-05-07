En los últimos años, el SIBO se volvió muy popular en redes sociales y en algunos círculos de salud funcional. Esto llevó a que muchas personas asocien cualquier malestar digestivo con esta condición.

Si bien el SIBO existe y afecta a muchas personas, también es cierto que puede estar siendo sobrediagnosticado. Por ejemplo, algunos test de aliento pueden arrojar resultados ambiguos o positivos falsos si no se interpretan correctamente. O el mismo auge que tiene en RR. SS. puede llevar a que muchos “gurús” de alimentación sana o salud lo caractericen erróneamente y quienes lo consuman se autodiagnostiquen.

Por eso, es fundamental:

Tener una evaluación médica completa (¡nada de autodiagnóstico!).

Considerar otras posibles causas de síntomas similares, como intolerancias alimentarias, síndrome de intestino irritable (SII), disbiosis o estrés crónico.

¿Cómo sé si tengo SIBO?

Los síntomas más comunes son:

Hinchazón (sobre todo después de comer)

Gases o eructos frecuentes

Cambios en el tránsito intestinal (diarrea, estreñimiento o ambos)

Malabsorción de nutrientes (como hierro o vitamina B12)

El diagnóstico más común se hace con un test de aliento (lactulosa o glucosa), aunque no es infalible y debe ser interpretado por un profesional capacitado.

Tips para manejar el SIBO (o mejorar la digestión en general)

Cuidá tu alimentación: una dieta baja en FODMAPs (carbohidratos que fermentan fácilmente en el intestino, como la avena, el trigo o la lactosa) puede ayudar a calmar síntomas, aunque no es para siempre ni para todos. Siempre mejor con guía profesional. Dale tiempo al sistema digestivo: dejá pasar 3-4 horas entre comidas sin picoteos para activar el “reflejo de limpieza” natural del intestino. Masticá bien y comé con calma: parece obvio, pero mejora la digestión más de lo que creés. Probióticos con cautela: no todos son útiles en SIBO, y algunos pueden empeorar los síntomas. Consultá antes de usarlos. Tratamiento individualizado: si tenés SIBO confirmado, el tratamiento puede incluir antibióticos específicos, suplementos o fitoterapia. No es “una receta mágica” para todos.

¿Todo el mundo tiene SIBO? | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com