Intendentes y representantes de los principales municipios de la provincia se reunieron este miércoles en la Legislatura santafesina para intentar destrabar el debate en torno a la nueva ley que busca regular la actividad de los cuidacoches.

La Cámara de Senadores había aprobado a comienzos de año una iniciativa impulsada por el senador rosarino Ciro Seisas, aliado político del intendente Pablo Javkin. Sin embargo, la discusión se empantanó luego en Diputados, donde el proyecto despertó reparos tanto en sectores de la oposición como hacia dentro del oficialismo.

En ese marco, el encuentro reunió a funcionarios de Rosario, Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Santo Tomé, Rafaela, Esperanza, Reconquista y Venado Tuerto. Las situaciones más complejas se registran en la ciudad de la Bandera, donde se cuentan cerca de 750 cuidacoches, y en la ciudad de Santa Fe con más de 300.

Por el Palacio de los Leones participó el secretario de Control de Rosario, Darío Herrera, quien se mostró dispuesto a acompañar la iniciativa con media sanción. “Creemos que reúne las dos miradas, porque obliga al Estado local y provincial a implementar políticas sociales”, sostuvo en declaraciones a Aire de Santa Fe.

No obstante, tanto Herrera como el resto de los representantes municipales pidieron cautela al abordar las distintas dimensiones del problema. “Hay que diferenciar los universos: en eventos masivos, por ejemplo, se nota que hay organización detrás y eso es lo que debemos combatir”, explicó el funcionario rosarino.

Otra de las preocupaciones planteadas por los intendentes estuvo vinculada al rol que deberán asumir los municipios una vez aprobada la ley. En ese sentido, pidieron evitar que se transfieran “más estructuras” a los gobiernos locales o competencias que —consideran— deberían quedar bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Apuntan aquí al artículo 4 del texto en debate, donde se señala que la acción por las contravenciones establecidas “estará a cargo de los Municipios, quienes actuarán como actores contravencionales públicos».

Desde la Municipalidad de Santa Fe, donde ya rige una ordenanza que regula la actividad, remarcaron asimismo que su normativa les permitió que “más de 100 personas que anteriormente se desempeñaban como cuidacoches se incorporaran a diferentes cooperativas de trabajo preexistentes”.

“No lo vamos a resolver con una ley debatida a las apuradas”, advirtió la diputada Lionella Cattalini, al fnalizar el encuentro. Toda una síntesis del debate que se viene, dada su calidad de vicepresidenta de la comisión encargada de llevarlo al Recinto y una de las principales voces del socialismo en la discusión. ​ ROSARIOPLUS