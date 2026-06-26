Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El próximo viernes 27 de junio, desde las 15:00 horas, se llevará a cabo una nueva edición del Encuentro de AquaGym en el Polideportivo Comunal de Timbúes.

La actividad se desarrollará en las instalaciones ubicadas en la intersección de Paco Cabral, Rivadavia y Solís, donde participantes de distintas edades compartirán una jornada de actividad física, recreación y encuentro.

Como ya es tradición, la propuesta culminará con un “tercer tiempo”, un espacio pensado para disfrutar y compartir entre todos los presentes. Desde la organización invitan a los asistentes a llevar su mate para cerrar la tarde en un ambiente de camaradería y comunidad.

La Comuna de Timbúes continúa promoviendo actividades deportivas y recreativas que fortalecen los vínculos sociales y fomentan hábitos saludables.

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