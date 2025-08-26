Tiburones vivos dentro del cráter de un volcán activo



Científicos han descubierto la presencia de tiburones vivos de gran tamaño en el interior del cráter de un volcán activo en el Océano Pacífico.

Los expertos, capitaneados por el ingeniero oceánico Brennan Phillips, dejaron caer una cámara submarina a 44 metros de profundidad dentro del cráter del volcán Kavachi, al suroeste de India y grabaron durante una hora, según reveló National Geographic.

Cuando izaron la cámara a la superficie y comprobaron las imágenes no podían creer lo que vieron.

Tiburones martillos y mantas raya nadaban plácidamente frente al objetivo de la cámara en un hábitat donde tanto la alta temperatura del agua como la acidez hacían pensar que no era posible encontrar animales tan grandes.

Phillips se pregunta qué ocurre con estos animales cuando el volcán erupciona, ¿son capaces de detectar la amenaza y huir o simplemente son arrastrados por la explosión y mueren? .

Foto: Nathanf-Flickr

Lo único que el experto tiene claro es que “cuando el volcán entra en erupción, no hay manera de que nada pueda sobrevivir ahí dentro”.

El experto asegura que este descubrimiento abre muchas nuevas incógnitas.

“Esto es el mejor proyecto, ir con una pregunta y volver con muchas, y eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí”, aseguró Phillips.

Foto: Nathanf-Flickr

Vía: ciencia bles

Fuente: NuestroClima.com