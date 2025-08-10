Tras semanas de exploración y más de 80.000 espectadores en vivo, finalizó la misión del CONICET y el Schmidt Ocean Institute en el cañón submarino Mar del Plata, que dejó registros inéditos de la biodiversidad del Atlántico Sur.

La transmisión en vivo desde el cañón submarino Mar del Plata llegó a su fin, marcando un hito para la oceanografía argentina. Durante varias semanas, el proyecto del CONICET junto al Schmidt Ocean Institute permitió que miles de personas siguieran en tiempo real el trabajo del equipo científico y las maniobras del robot submarino ROV SuBastian, que alcanzó profundidades de hasta 3.900 metros.

El canal de YouTube superó los 80.000 espectadores y ofreció imágenes inéditas de especies y hábitats del Atlántico Sur. Entre los hallazgos más sorprendentes se registraron el pulpo Dumbo, la estrella de mar apodada “culona”, peces telescopio, calamares abisales, moluscos, cangrejos y medusas.

En el cierre, los investigadores agradecieron el acompañamiento del público y destacaron el valor de la ciencia nacional. Una de las científicas resumió el espíritu de la misión: “No podemos dejar de agradecer a la universidad pública que nos ha formado y que estamos aquí, orgullosos de haber asistido a esas universidades y orgullosos de trabajar para el CONICET, haciendo ciencia por y para el país”.

La imagen de los científicos al final de la expedición El contenido obtenido, que ya es furor en redes sociales, será incorporado a repositorios científicos y educativos para su uso en investigación y divulgación. La misión cerró con el compromiso de realizar nuevas expediciones en Uruguay y otras zonas del Atlántico Sur, y de continuar compartiendo en vivo la exploración de los cañones submarinos para que el público siga siendo parte del descubrimiento.

https://www.youtube.com/shorts/RKI2-oXBJU8?feature=share