1959 – GUSTAVO CERATI.

Nace en Buenos Aires el cantautor, compositor y productor discográfico Gustavo Adrián Cerati, líder de la banda de rock Soda Stereo, considerado uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Ganó 19 premios Grammy Latino y tres Gardel de Oro.

1906 – EUGENE LAUSTE. El inventor francés Eugene Lauste, junto con el australiano Robert Haines y el británico John Pletts, presenta en la Oficina de Patentes del Reino Unido en Londres el patentamiento de un procedimiento de película sonora, el primer paso hacia una nueva era del cine. La patente fue concedida en 1907.

1965 – SERGIO VIGIL. Nace en Buenos Aires el exjugador y entrenador de hockey sobre césped Sergio Vigil, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 como técnico de la selección argentina Las Leonas. También dirigió la selección argentina de hockey masculino.

1967 – ENRIQUE BUNBURY. Nace en la ciudad española de Zaragoza el cantante y compositor Enrique Bunbury (Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy), líder de la banda de rock Héroes del Silencio y uno de los músicos más influyentes en España.

1989 – ÚRSULA CORBERÓ. Nace en el pueblo de Sant Pere de Vilamajor (Barcelona, España) la actriz española Úrsula Corberó Delgado, famosa por interpretar el personaje de “Tokio” en la exitosa serie por streaming La Casa de Papel. También se destacó en las series de televisión Física o química y La embajada.

1996 – PABLO AIMAR. A la edad de 16 años debuta en la Primera División de River Plate el mediocampista de ataque Pablo Aimar. Fue en la derrota como visitante ante Colón de Santa Fe por 1 a 0. El “Payaso” Aimar, quien brilló en el Valencia y el Zaragoza españoles, entre otros equipos, fue campeón con la selección argentina sub-20 en el Mundial de Malasia 1997.

2007 – ROBERTO MAIDANA. A los 79 años de edad muere en Buenos Aires el periodista y locutor Roberto Maidana, conductor de exitosos programas de noticias en canal 13 y la televisión pública y ganador de un premio Konex en 1987.

2014 – ROBIN WILLIAMS. Muere en el pueblo de Paradise (California, EEUU), a la edad de 63 años, el actor y comediante estadounidense Robin Williams, ganador de un premio Óscar, cinco Globos de Oro, dos Emmy y tres Grammy. Ganó fama por su papel protagónico en el filme Buenos días Vietnam!.

2019 – ELECCIONES PRIMARIAS. La fórmula presidencial del Frente de Todos, formada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, gana las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el 49,49% de los votos.

DÍA DEL NUTRICIONISTA. Se celebra el Día del Nutricionista en conmemoración de la fecha de 1887 en la que nació el médico Pedro Escudero, fundador y director del Instituto Nacional de Nutrición. Se lo considera “el padre de la nutrición en América”.

