Techos vivos: Cómo hacerlos, paso a paso
Los techos vivos o techos verdes son aquellos que están preparados para que puedan crecer plantas. Cada vez son más comunes, debido a sus increíbles beneficios. En este artículo podrás aprender todo sobre ellos.
Se trata de un sistema artificial que ofrece un espacio verde natural, creado por la adición de plantas a un medio de cultivo compuesto por capas que cumplen distintas funciones, como irrigación, drenaje y barrera para las raíces.
Este sistema se instala en los tejados de edificios, que quedan parcial o totalmente cubiertos de vegetación, ya sea en un suelo o en un medio de cultivo apropiado, utilizando tecnologías que mejoran el hábitat o ahorran el consumo de energía, es decir, que cumplen una función ecológica.
De seguro hay mucho que mejorar y términos por aprender pero nos animamos a compartirles nuestros techos vivos livianos ya sin problemas.
Desde hace años venimos trabajando en los techos vivos de bajo peso porque resultan más económicos y realizables, ya que pasamos de techos de 200 a 600 kg el m2 a tan solo 60 kg (desde el machimbre o tablado para arriba) y eso es lo que te vamos a compartir en este video.
Vía: https://www.ecoportal.net/
Con información de: http://conexionanimal.com.ar/
Fuente: NuestroClima.com