El portal Aurora300 permitirá a las y los visitantes conectarse con los principales atractivos de la ciudad de Messi y Di María. Se presenta en la FIT que tendrá lugar del 27 al 30/9 en Bs.As.

Rosario es uno de los principales destinos turísticos del país. En ese marco, se suma a la Feria Internacional de Turismo (FIT) con una gran apuesta a la innovación y la tecnología para acercar su propuesta: con su nuevo portal de promoción llamado ‘Aurora300’, la ciudad ofrecerá un dispositivo en la zona exterior de la feria para conectarse directamente con sus principales atractivos. Esta instalación permitirá a quienes participen de la FIT conocer Rosario desde una nueva perspectiva, interactuando en vivo con personas en la ciudad y descubriendo en tiempo real todo lo que ofrece a las y los visitantes.

La FIT es el evento del rubro más importante de Latinoamérica. Este año tendrá lugar del 27 al 30 de septiembre en La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuenta con una gran cantidad de destinos nacionales e internacionales. En este evento se reúne todo el sector turístico y funciona como una gran vidriera para que los destinos muestren su oferta.

La innovadora propuesta que se presentará en la feria toma la icónica forma de la estrella diseñada por Ángel Guido para el Monumento Nacional a la Bandera, y se convierte en una ventana única para viajar sin moverse del lugar.

Con una sencilla pero poderosa tecnología, este portal invita a personas de todo el país a conocer la ciudad, sus paisajes urbanos y naturales, y la historia que ha crecido a orillas del majestuoso río Paraná. ‘Aurora300’ será la estrella que utilizará Rosario para sus acciones de promoción turística de ahora en más. De esta manera, el portal podrá conectar dos destinos del país y generar actividades de promoción turística conjunto con múltiples ciudades.

Participación en el stand de la Provincia de Santa Fe

A su vez, la ciudad formará parte del gran stand de la provincia de Santa Fe dentro de la Región Litoral. En este espacio, mostrará a través de juegos, degustaciones y piezas audiovisuales su gran abanico de opciones para disfrutar. Con un fuerte énfasis en la cantidad y variedad de eventos que se realizan en la ciudad, Rosario será una de las animadores principales del stand.

En este sentido, se dispondrá de una gran agenda de degustaciones que incluyen helados artesanales, empanadas de pescado de río, fiambres Paladini, pororó Hanks y productos Arbanit, Patagonia Grains y Crowie. Se sumarán a estas propuestas, una agenda de charlas sobre sabores locales con la conducción del cantinero Matías Dana de Belgrano Café. Por su living pasarán referentes de la gastronomía local como Gustavo Martínez y Virginia Rosa de Hambriento Cocina, Micaela Scime de la Cámara Industrial y Comercial del Helado Artesanal, y Rodrigo Echen de la tradicional pizzería Vía Apia.

Agenda de actividades por los 300 años de Rosario

Este año Rosario celebra su tricentenario con una gran cantidad de actividades e inauguraciones. Es por eso que el domingo 28 a las 18 se realizará una presentación de la nutrida agenda de eventos y propuestas que incluye un acto popular para el día de la Virgen del Rosario, la Feria Internacional del Libro y habilitaciones de nuevos espacios para disfrutar en la costanera, entre otras iniciativas.

Presentación del programa «Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo»

A su vez, el lunes 29 a las 17:30, en el escenario principal del stand de Santa Fe, la ciudad de Rosario presentará la web oficial del programa «Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo», que apunta a ampliar la tradicional propuesta del mes de junio para que alumnas y alumnos de cuarto grado de todas las escuelas del país tengan la oportunidad de realizar la tradicional y emblemática promesa a la bandera en el lugar donde Manuel Belgrano la izó por primera vez, el 27 de febrero de 1812.

‘Sí, prometo. Mi bandera, mi orgullo’ es una forma de vincular la educación con el turismo y la historia de la ciudad desde las miradas de las infancias de todo el país que se darán cita en la cuna de la bandera. Cuenta con un formato novedoso, ágil y simple para que niñas y niños de todo el país tengan la posibilidad de vivir una experiencia única y educativa, transformando el acto de la promesa en un acontecimiento y una cita obligada, que se integra al calendario turístico de la ciudad y del país.