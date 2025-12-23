En el marco de la propuesta -que ya ingresó al Concejo- de habilitar publicidad en los taxis, el Sindicato de Choferes de Taxis puso reparos al impacto real que podría tener la iniciativa como alternativa a un nuevo aumento de tarifas.

En paralelo al último pedido de actualización del cuadro tarifario, los ediles proyectan avanzar en iniciativas para habilitar publicidad en las unidades, tanto en cartelería sobre el techo como en las puertas traseras, con el objetivo de generar ingresos complementarios para el sector y aliviar el bolsillo de los usuarios.

Así, la propuesta busca modernizar una normativa con más de cuatro décadas de vigencia y equiparar a Rosario con experiencias aplicadas en otras ciudades. Sin embargo, desde el gremio relativizaron el alcance de la medida.

El titular del Sindicato de Choferes de Taxis, Horacio Yannotti, recordó que ya existió una experiencia similar hace unos 15 años y fue poco significativa. “Eso no mueve el amperímetro. El equivalente a tener el cartel arriba del techo durante un año era lo que valía una batería anual. No es una gran erogación de la empresa publicitaria”, indicó.

Para Yannotti, la habilitación de anuncios “no está mal, suma, pero no soluciona la grave situación que está viviendo el sector”, atravesado por el aumento de costos, la caída de viajes y una competencia que consideran desleal.

Asimismo, el sindicato volvió a poner el eje en la presencia de plataformas como Uber y DiDi, y una eventual legalización. En este sentido, Yannotti aseguró que las empresas “no se van a sentar a cumplir las normas”, pese a que ya fueron convocadas en más de una oportunidad.

“Mes a mes estamos perdiendo choferes, fuentes de trabajo y unidades. No se puede competir con tarifas de un transporte ilegal que no tributa, no rinde cuentas y no tiene responsabilidad civil, penal ni laboral”, advirtió.

El dirigente gremial también cuestionó que las consultas sobre el futuro del taxi no incluyan a quienes trabajan diariamente en el sistema: “No son empresarios ni titulares los que están opinando. Hay que consultar con la gente que sabe del sector”.

Por último, evaluó: “Si queremos realmente hablar seriamente sobre el futuro del taxi, es el municipio quien debe cuidar el sector y si no seguiremos perdiendo el transporte público de pasajeros día a día”. ​ ROSARIOPLUS