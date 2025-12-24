Cada 24 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1889 – ROSARIO CENTRAL. Un grupo de trabajadores ingleses del Ferrocarril Central Argentino funda en un bar de la ciudad de Rosario el Central Argentine Railway Athletic Club, que tenía al cricket como actividad principal y pasaría a llamarse Rosario Central, el primer club argentino en desarrollar la práctica del fútbol.

1914 – TREGUA DE NAVIDAD. En el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas y británicas pactan extraoficialmente una serie de ceses del fuego que frenan el cruento conflicto con motivo de las fiestas navideñas.

1922 – AVA GARDNER. Nace en el poblado de Brogden (Carolina del Norte, EEUU) la actriz estadounidense Ava Gardner, considerada una de las grandes estrellas cinematográficas del siglo XX.

1945 – LEMMY KILMISTER. Nace en el pueblo inglés de Burslem el bajista y compositor Lemmy Kilmister (Ian Fraser Kilmister), líder, vocalista y bajista de la banda británica de rock Motörhead, a la que fundó en Londres en 1975.

1963 – THE BEATLES. Se celebra la primera jornada del show navideño de la banda británica de pop rock The Beatles en el Finsbury Park Astoria de Londres, donde actuó junto a los cantantes Billy J. Kramer y Rolf Harris y el grupo beat The Fourmost.

1965 – ROSARIO BLEFARI. Nace en la ciudad bonaerense de Mar del Plata la actriz, escritora y cantante Rosario Bléfari, considerada un emblema del rock independiente desde la década de 1990, cuando lideraba la banda de rock alternativo y pop experimental Suárez.

1971 – RICKY MARTIN. Nace en la ciudad de San Juan de Puerto Rico el cantante y actor nacionalizado español Ricky Martin (Enrique Martín Morales). Vendió más de 60 millones de discos.

2002 – TITA MERELLO. Muere en Buenos Aires, a la edad de 98 años, la actriz y cantante de tango y milonga Tita Merello (Laura Ana Merello), una de las grandes figuras de la cultura popular argentina. Actuó en Tango!, el primer filme sonoro nacional y fue estrella del cine argentino de la década de 1950.

2018 – JAIME TORRES. A la edad de 80 años muere en la ciudad de Buenos Aires el músico tucumano Jaime Torres. Fue uno de los más destacados en el mundo por su talento y destreza con el charango. Grabó una docena de discos y compuso la música de la película La deuda interna (1988),

2018 – OSVALDO BAYER. Muere en la ciudad de Buenos Aires, a la edad de 91 años, el historiador, escritor y periodista santafesino Osvaldo Jorge Bayer, autor de la novela histórica “La Patagonia rebelde”, que fue llevada al cine en 1974 con guión suyo. Fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires.

