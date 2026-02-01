Gulfood, que se realiza en Emiratos Árabes Unidos, es todos los años la cita ineludible para quienes buscan exportar productos alimenticios hacia el mundo árabe. Y la edición 2026 no fue la excepción.

La feria se llevó a cabo paralelamente en dos enormes predios de la ciudad de Dubai: el Dubai World Trade Centre y el Dubai Exhibition Centre.

En ese marco, el sector de carnes mostró “una escala sin precedentes, reuniendo a los principales exportadores, productores y procesadores de todo mundo”.

“Las empresas que acompañaron al IPCVA fueron Offal Exp, Frimsa, Industrias Frigoríficas Sur, Frigorífico Rioplatense, Grupo Lequio, Frigorífico Bermejo, Azul Natural Beef, Bustos Beltran y Argall”, remarcaron desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna.

La Gulfood es una de las cuatro ferias internacionales previstas para el 2026 en la agenda de la carne vacuna argentina. Las próximas serán la Sial de China (mayo), la Sial de París (octubre) y la CIIE de China (noviembre).

TESTIMONIOS DESDE GULFOOD

“Fue una feria con gran concurrencia y superó nuestras expectativas”, sostuvo Georges Breitschmitt, presidente del Instituto de Promoción para la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Además agregó que “más allá de los visitantes de la zona del Golfo, las empresas recibieron clientes de Europa, del norte de África y muchos de China, con buenos precios”.

Bretschmitt también destacó el acompañamiento del jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura de la Nación, Martín Fernández; del presidente de Coninagro, Lucas Magnano, y del embajador argentino en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Agustín Molina Arambarri.

“El mercado internacional está cada vez más competitivo y en la feria también vimos una presencia muy activa de otros institutos de promoción de carne de todo el mundo, que funcionan y se financian como el IPCVA, como el INAC de Uruguay, el MLA de Australia, el ABIEC de Brasil o los institutos de Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Canadá y España”, concluyó.

El embajador argentino ante EAU, Molina Arambarri, destacó que “tener un pabellón como el del IPCVA, mostrando las cualidades de nuestra carne, que la gran mayoría considera que es la mejor carne del mundo, es un orgullo personal y también es un orgullo para nuestro país”.

“El mercado musulmán, el mercado de carne halal tiene una potencialidad muy grande, no solamente para Emiratos Árabes Unidos, sino para todo el mundo islámico”, sostuvo.

CARNE: PRECIOS DE REFERENCIA

China

23 cortes: 6.400 U$S (costo y flete)

6.400 U$S (costo y flete) Cuadrada: 7.600 U$S (costo y flete)

7.600 U$S (costo y flete) Shin Shank: 7.800 U$S (costo y flete)

Para Europa

Rump and loin: 18.800 U$S (costo y flete)

Mercados Halal

Rump and loin: u$s 19.000 (costo y flete).

“En este caso se trata de un valor estimado ya que la venta se da mayormente por corte y aún es complicado para los exportadores colocar el R&L completo en el marcado árabe”, precisaron.

