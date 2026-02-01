Cada 1 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1810 – CORREO DE COMERCIO. Se publica en Buenos Aires la primera edición del periódico Correo de Comercio, fundado y dirigido por el abogado Manuel Belgrano, que reflejó el pensamiento de la Revolución del 25 de Mayo de 1810.

1851 – FALLECE MARY SHELLEY. A la edad de 53 años muere en Londres la escritora y ensayista británica Mary Wollstonecraft Godwin, conocida por su nombre de casada, Mary Shelley, reconocida por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo (1818), considerada la primera novela de ciencia ficción moderna.

1901– NACE CLARK GABLE. Nace en la villa de Cádiz (Ohio, EEUU) el actor estadounidense Clark Gable, uno de los mejores artistas del cine clásico de Hollywood. Protagonizó la célebre película «Lo que el viento se llevó». Ganó el Óscar de 1935 al mejor actor por su labor en el filme “It happened one night” (Ocurrió una noche).

1930 – NACE MARIA ELENA WALSH. Nace en Buenos Aires la escritora y cantautora María Elena Walsh, considerada como “mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias”. Escribió más de 50 libros y grabó 24 discos.

1931 – SEVERINO DI GIOVANNI. El periodista y obrero gráfico anarquista italiano Severino Di Giovanni es fusilado en la Penitenciaría Nacional luego de un juicio sumario en el que se lo acusó de atentados contra sedes bancarias y contra la embajada de Estados Unidos. Fue fusilado a pesar de que no regía la pena de muerte. El teniente Juan Carlos Franco fue su defensor oficial, lo que le costó la baja del Ejército, encarcelamiento y el destierro.

1941 – CENTRAL Y NEWELL´S. Un equipo formado por jugadores de Newell´s Old Boys y de Rosario Central, acérrimos rivales en el fútbol argentino, golea al Flamengo de Brasil por 7 a 0. Fue en uno de los partidos del Torneo Internacional Nocturno, organizado para el receso de verano, que además disputaron el brasileño Fluminense, San Lorenzo, Huracán e Independiente, que se quedó con el título. El combinado de rivales rosarinos quedó segundo.

1959 – NACE PIL TRAFA. Nace en Buenos Aires el músico y cantante Enrique Héctor Chalar, más conocido como Pil Trafa, destacado vocalista de la banda Los Violadores, banda fundadora del punk en la Argentina. Pil Trafa también lideró la agrupación Pilsen.

1969 – NACE GABRIEL BATISTUTA. Nace en la ciudad santafesina de Reconquista el exfutbolista Gabriel Omar Batistuta, apodado “Batigol”, quien inició su carrera en Newell’s Old Boys, pasó por River Plate y brilló en Boca Juniors, el Fiorentina italiano y la selección argentina. Con 10 goles es el jugador argentino con más tantos anotados en torneos mundialistas.

1978 – FALLECE JORGE CAFRUNE. A la edad de 40 años muere arrollado por una camioneta en la ciudad bonaerense de Benavídez el cantante Jorge Cafrune, una de las grandes figuras del folclore y la cultura argentina. La camioneta era conducida por el joven Héctor Díaz y se sospechó que fue un asesinato ordenado por la última dictadura cívico militar, pero el hecho nunca fue investigado.

2003 – TRANSBORDADOR COLUMBIA. A su reingreso a la atmósfera terrestre estalla el transbordador espacial Columbia, lo que causó la muerte de sus siete tripulantes. Fue el primer transbordador espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y había despegado por primera vez en abril de 1981.

2002 – CORRALITO FINANCIERO. La Corte Suprema de Justicia declara ilegal la retención de depósitos bancarios dictada a fines de 2001, más conocida como “corralito financiero”. El 2 de diciembre de 2002 se dispuso la devolución de depósitos por unos 21.000 millones de pesos, aunque persistieron las demandas por fondos colocados en dólares al calor de la ley de Convertibilidad.

2024 – TRABAJADOR VITIVINÍCOLA. Se celebra el Día del Trabajador Vitivinícola por disposición del convenio colectivo firmado en 1991 en Mendoza, cuyo artículo 26 declara al 1 de febrero como festivo para quienes trabajan en viñedos y bodegas.

