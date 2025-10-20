Publicamos acá el vídeo de Marisol Velásquez sobre la forma de superar el sufrimiento y acercarse a la paz interior, tan necesaria hoy para salir del ruido mental tan constante en la actualidad.

Diferenciar el dolor del sufrimiento, comprender que el sufrimiento es mental y que muchas veces se manifiesta corporalizándose, somatizándose como dolor. Y de qué manera superar el sufrimiento mental antes de que se transforme en dolor.

Redacción Colombia

Nota Original en: PRESSENZA.COM