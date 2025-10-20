«El baile de las gotas de agua» por Alexander Gornikiewicz



Increíble trabajo del fotógrafo Alexander Gornikiewicz, quien muestra una serie de interesantes fotos de gotas de agua cayendo.

Si la gota es pequeña tiene forma esférica; si es grande, la parte inferior es plana y la superior algo redondeada. Esto es debido a que cae por el interior de otro fluido, el aire, con el que roza. ¿Se han dado cuenta que esa forma aplanada es idéntica al de un panecillo de hamburguesa? Resulta poco poético y quizá por ello seguimos pensando que tienen forma de lágrima.

Como verán adquieren formas de lo más variadas e impredecibles, lo cual las hace muy especiales.

El brillo, la transparencia y las impredecibles formas que adquiere el agua es lo que convierte a este elemento en un objeto fotográfico por excelencia.

Fotografía: Alexander Gornikiewicz

Fuente: NuestroClima.com