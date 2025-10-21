Soja: en la línea de largada de la siembra, la luz roja se enciende con las malezas





La siembra de soja está comenzando por estos días en lotes de la zona central del país.

En general, las condiciones son muy favorables para la campaña del cultivo que más hectáreas ocupa en Argentina, a raíz del fuerte caudal de lluvias que acompañó desde el final del verano y durante todo el otoño, el invierno y lo que va de la primavera, aunque las estimaciones indican que la superficie será menor que el año pasado.

Sin embargo, ese viento a favor en lo climático también ha fortalecido a una de las principales amenazas de la soja y de todos los otros granos: las malezas.

Así lo deja en claro el último reporte semanal para la zona núcleo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que alerta sobre el problema que está representando el control de estas especies, en muchos casos resistentes a herbicidas, para el comienzo de la campaña 2025/26.

“HAY FUERTES PROBLEMAS DE MALEZAS”

“Soja: se arranca con todo después del 20, pero hay fuertes problemas de malezas”, señala el informe de la BCR.

Y agrega: “En la previa a la siembra, el gran tema son las frecuentes tandas de malezas que no dejan de aparecer tras las tormentas semanales de la primavera. Se han convertido en un gran dolor de cabeza para el sector”.

Puntualmente, el gran obstáculo en el camino hacia la siembra es que los controles de malezas no están logrando parar la fuerte presión de estas.

“Yuyo colorado y rama negra se están poniendo muy difíciles. Ante las lluvias semanales, las nuevas camadas de malezas se multiplican y a veces no hay oportunidad de llegar a tiempo”, afirman agrónomos de la zona de Bigand (Santa Fe).

En tanto, en Camilo Aldao (Córdoba), los técnicos explican que, para resolver este problema que es generalizado en la región por una primavera con lluvias tan frecuentes, los barbechos con preemergentes son fundamentales.

“La gente que no hizo buenos barbechos se está encontrando con grandes problemas de malezas en lotes que van a soja. Si no fuiste de punta con los preemergentes, con las tandas de malezas que estuvieron viniendo detrás de cada tormenta, no hay manera de pararlas”, agregan.

Con información de INFOCAMPO

