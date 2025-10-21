Intendentes del Foro de Localidades Portuarias expresaron su preocupación por hechos de inseguridad en la Hidrovía



El encuentro se desarrolló este martes en la sala de Prensa Municipal de San Lorenzo. Los mandatarios manifestaron su disposición a colaborar con las autoridades nacionales en las tareas de prevención.

Este martes por la mañana, en la sala de Prensa Municipal de San Lorenzo, se reunió el Foro de Localidades Portuarias, encabezado por el intendente Leonardo Raimundo. Durante el encuentro, los representantes municipales expresaron su preocupación por los recientes hechos de inseguridad registrados en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Los mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer las medidas de prevención en la vía de navegación y valoraron la decisión del Ministerio de Seguridad de la Nación de instruir a Prefectura Naval Argentina para reforzar los controles en la zona. En ese marco, ofrecieron la plena colaboración de los gobiernos locales en las acciones que resulten necesarias.

Del encuentro participaron también el intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli; el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza; el intendente de Alvear, Carlos Pighin; el director de Prevención Ciudadana de Villa Constitución, Paulo Baldini, en representación del intendente Jorge Berti; y el secretario de Gobierno de Reconquista, Nicolás Sandrigo, en representación del intendente Amado Enrique Vallejos. Además, estuvo presente el agente marítimo Marcelo Héctor Sorribas, en representación del sector privado, y el secretario de Coordinación General de la Municipalidad de San Lorenzo, Alejandro Cabral.

“Hoy este foro se ha reunido para abordar la seguridad en la vía de navegación del Paraná por algunos hechos de inseguridad que se han producido. Sabemos que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha dado órdenes a Prefectura Naval de intensificar el patrullaje. Si bien sabemos que la seguridad en las aguas es jurisdicción federal, nos ponemos a disposición para colaborar en todo lo que haga falta”, expresó Raimundo.

Intendentes del Foro de Localidades Portuarias expresaron su preocupación por hechos de inseguridad en la Hidrovía .